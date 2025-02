Sampdoria-Cosenza 1-0: il tabellino

Getty Images

Sampdoria-Cosenza 1-0Marcatori : 45’ p.t. Depaoli (S).Sampdoria (3-4-2-1): Perisan (10’ s.t. Vismara); Riccio, Ferrari (27’ s.t. Vulikic), Veroli; Beruatto, Yepes, Vieira, Depaoli; Sibilli (27’ s.t. Ioannou), Oudin (9’ s.t. Ricci); Niang (dal 27’ s.t. Coda). All. Semplici.Cosenza (3-4-2-1): Micai; Hristov, Caporale (10’ s.t. Rizzo Pinna), Dalle Mura; Gargiulo, Ricciardi (37’ s.t. Zilli), Kouan (37’ s.t. Ciervo), D’Orazio; Florenzi (10’ s.t. Garritano), Mazzocchi (26’ s.t. Fumagalli); Artistico. All. Alvini.Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Ammoniti : 17’ p.t. Florenzi (C), 25’ p.t., 31’ p.t. Vieira (S), 39’ p.t. Ricciardi (C), 40’ Depaoli (S), 28’ s.t. Garritano (C), 44’ s.t. D’Orazio (C), 42’ s.t. Yepes (S).Espulsi : 31’ p.t. Vieira (S),