La Sampdoria si coccola il suo nuovo gioiellino. Mikkel Damsgaard in blucerchiato non sta trovando lo spazio che magari ci si attendeva, ma nelle occasioni in cui è stato impiegato il centrocampista danese ha subito evidenziato le sue qualità. Il calciatore però è riuscito a mettersi in mostra pure in Nazionale, con la doppietta alla Moldavia e una grande prestazione.



Secondo Il Secolo XIX, Ferrero gongola per la prestazione di Damsgaard. Stando al quotidiano, la partita giocata in Nazionale avrebbe fatto lievitare il suo valore, da 15-18 milioni a oltre 20. Praticamente un milione a gol. Da mesi Damsgaard viene accostato a varie società, in particolare all'Inter, ma il giornale genovese si chiede se la Samp vorrà monetizzare la plusvalenza già quest'estate, oppure trattenerlo a Genova un altro anno per permettergli di esplodere del tutto.