Il futuro di Claudio Ranieri è il tormentone di casa Sampdoria in queste giornate. Il tecnico blucerchiato, in bilico tra rinnovo e addio, movimenta il mercato, e nel frattempo continuano a crescere i nomi dei possibili sostituti.



Secondo Il Secolo XIX restano molto vivi i rumors su Vincenzo Italiano, attuale allenatore dello Spezia e prossimo avversario della Samp. Il profilo del tecnico piace molto a Ferrero, che segue anche Stankovic. Secondo il giornale le quotazioni del serbo sarebbero in calo, nonostante la smentita rituale di Ferrero di aver incontrato l'allenatore a Milano.



Il profilo di Italiano però non è semplice da raggiungere, in primis per la concorrenza (lo vuole pure il Sassuolo come post De Zerbi) ma anche per il contratto che lo lega alla Sampdoria. Italiano infatti ha un triennale con lo Spezia, con penale da 1 milione in caso di rescissione anticipata. Inoltre, l'allenatore ha rifiutato il Genoa aggiungendo che. per allenare una squadra ligure, preferirebbe rimanere in bianconero.