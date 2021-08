L'allenatore della, ha presentato al canale ufficiale del club la sfida in programma lunedì contro il Milan, valida per la prima giornata di campionato. Queste le sue dichiarazioni "Per quello che avevo chiesto ai ragazzi, ovvero passare il turno in 90 minuti, direi che l'obiettivo è stato raggiunto. Le partite di Coppa Italia sono sempre complicate: se vinci il risultato diventa scontato, se non vinci diventa tutto drammatico. Abbiamo creati tante occasioni da rete, ma commesso anche degli errori che non dovremo ripetere contro un avversario forte come il Milan"."Sì, si tratta di una partenza in salita. Giochiamo contro la squadra che l'anno scorso è arrivata seconda e che quest'estate si è rinforzata molto. Sulla carta il Milan è magari più forte di noi, ma dobbiamo far sì che il verdetto sul campo sia diverso dai pronostici pre-partita. Giocare contro i rossoneri sarà bellissimo, affronteremo questa partita con entusiasmo e rispetto per l'avversario. Questo deve essere sempre il nostro approccio"."Chiederò ai ragazzi di rispettare il Milan, ma anche di giocare per vincere. A prescindere dal valore dell'avversario, serve una mentalità che ti porti ad andare sempre oltre"."Abbiamo avuto tanti giocatori impegnati in Nazionale, cosa che dimostra il valore internazionale di questa squadra, ma anche le difficoltà che si possono avere nei differenti carichi di lavoro della preparazione. Yoshida in ogni caso è già pronto per giocare dall'inizio, sta bene fisicamente e mentalmente"."Non sono la persona adeguata per parlare di mercato, è giusto che lo facciano i direttori Osti e Faggiano. Io e i miei giocatori pensiamo solo alla partita di lunedì"."L'affetto e il sostegno dei tifosi è fondamentale. Mi auguro di rivedere una presenza importante di tifosi allo stadio perché so bene quanto la nostra tifoseria può dare a questa squadra. La gradinata Sud spinge, anche nei momenti di difficoltà, e ti aiuta a combattere contro ogni avversario".