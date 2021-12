Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha analizzato ai microfoni di Mediaset la vittoria per 2-1 sul Torino che è valsa l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia: "Sono molto soddisfatto. Credo che il risultato sia giusto e meritato per le occasioni create e il gioco prodotto. Sono felice per quei ragazzi che magari che fino a questo momento avevano giocato meno e che stasera hanno dimostrato di mettermi in difficoltà nelle scelte. Questo passaggio del turno ci permetterà di affrontare la detentrice della coppa a Torino (la Juventus, ndr), quindi va fatto un applauso ai ragazzi".



Il derby vi ha dato la scintilla giusta per dare una svolta?

"La vittoria nel derby ti dà qualcosa dal punto di vista dell'entusiasmo, ma quest'ultimo ci deve sempre essere a prescindere dal risultato e non deve sfociare in euforia perché poi ti fa abbassare il livello di attenzione. Era importante stasera dare continuità al derby e i ragazzi lo hanno fatto".



La società le è stata vicina nei momenti difficili.

"A inizio campionato abbiamo affrontato tutte le prime della classe. C'è stata qualche partita in cui abbiamo fatto meno, ad esempio con Cagliari e Torino, e quando perdi quelle partite scende la fiducia nei propri mezzi e magari qualche risultato non lo abbiamo fatto. Ad ogni modo, le prestazioni, a parte qualche circostanza, i ragazzi l'hanno sempre fatta. Poi è chiaro che il giudizio dipende dal risultato, ma noi dobbiamo essere bravi a lavorare in modo coerente a prescindere dal risultato".