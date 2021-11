Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei blucerchiati sul campo della Salernitana: "La tempesta non è sparita. Sicuramente oggi c’era bisogno di una prestazione da uomini veri, devo fare i complimenti alla squadra perché l’ha fatta. In un momento così difficile non era facile venire a Salerno, in un ambiente caldo e fare un risultato contro una squadra ostica".



D'Aversa aggiunge: "Dovevamo giocare in maniera libera, i ragazzi in queste settimane hanno lavorato bene. Quagliarella, Audero e gli altri si vedeva che non volevano prendere gol - si legge su sampdorianews.net -. Quando vanno in campo giocando da squadra possono mettere in difficoltà chiunque. Bisogna dare una risposta a Ferrero e alla società che ci è stata vicino anche quando i risultati non arrivavano. Ci tenevamo anche per i tifosi che si meritavano un risultato pieno".