Roberto D'Aversa, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni in televisione al termine del match contro il Milan, perso 1 a 0 con il gol di Brahim Diaz: “Stasera si è divertito anche chi è a casa. Si può recriminare sul risultato visto che ce la siamo giocata alla pari contro una squadra che ha chiuso al secondo posto. Sono rammaricato perché la sconfitta è arrivata per un episodio a sfavore. Dal punto di vista della prestazione e dell'impegno dei ragazzi sono soddisfatto”. Sull'infortunio di Gabbiadini: “Ha avuto una distorsione che valuteremo domattina”. Sul mercato: “Non è il momento adatto per parlare di mercato, di questo se ne occupano i direttori sportivi per cui sono tranquillo”.