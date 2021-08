Il futuro di Mikkel Damsgaard, tra mercato e permanenza alla Sampdoria, è ancora tutto da scrivere. Il club blucerchiato nel frattempo continua la preparazione in vista della partita di Coppa Italia contro l’Alessandria di lunedì, e D’Aversa sta provando il talento danese in due zone di campo particolari.



Secondo Il Secolo XIX l’allenatore doriano lo avrebbe schierato negli ultimi giorni in due posizioni diverse. Una è quella consueta di esterno d’attacco, già occupata con la Danimarca, l’altra è più particolare. Il mister blucerchiato starebbe infatti provando Damsgaard come rifinitore alle spalle della punta, in staffetta con Manolo Gabbiadini.