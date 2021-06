E' corsa a due per la panchina della Sampdoria tra Beppe Iachini e Roberto D'Aversa. Attualmente il prescelto sembra il primo, ma Ferrero nei prossimi giorni incontrerà D’Aversa per conoscerlo e formulare una proposta. Il tecnico ex Parma è rientrato anticipatamente dalle ferie a Ibiza con la famiglia, e parteciperà al meeting.



Il Viperetta sembra preferire Iachini in questo momento, anche in virtù dell'apprezzamento della piazza nei suoi confronti, ma l’idea D’Aversa lo intriga. Ferrero avrebbe anche sentito il Parma, nella persona del presidente Krause e dell'ex ds Daniele Faggiano, e avrebbe ricevuto relazioni molto positive sul mister.