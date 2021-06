La Sampdoria e Massimo Ferrero probabilmente speravano di avere un margine di trattativa più ampio nei confronti di Massimo D'Aversa. L'allenatore ex Parma nelle ultime ore era diventato il candidato principe alla panchina blucerchiata, anche per merito del suo ingaggio, teoricamente alla portata della Samp. Qualcosa nell'incontro andato in scena a Milano, però, sembra aver complicato i piani blucerchiati.



Secondo Il Secolo XIX il summit avrebbe dato un esito inaspettato alla Samp. Al club di Corte Lambruschini infatti D'Aversa avrebbe chiesto uno stipendio da 1,3 milioni di euro a stagione, molto più rispetto agli 800mila preventivati dal Viperetta.