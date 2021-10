Contro lo Spezia, la Sampdoria potrebbe varare un nuovo schieramento offensivo per cercare di limare e sistemare i problemi messi in mostra in queste ultime giornate di campionato. Mister D'Aversa potrebbe quindi optare per una mossa a sorpresa, e sicuramente piuttosto arrembante, inserendo dall'inizio tre attaccanti. Sino ad oggi, infatti, la Samp non ha mai avuto a disposizione contemporaneamente Caputo, Quagliarella e Gabbiadini, e l'idea starebbe stuzzicando il mister.



Secondo Sampnews24.com Gabbiadini potrebbe piazzarsi alle spalle di Caputo e Quagliarella. A quel punto, Candreva potrebbe scivolare a centrocampo, affiancando Silva e uno tra Ekdal e Askildsen. Sarebbe sicuramente una Samp a trazione anteriore, che manterrebbe di fatto invariata la difesa.