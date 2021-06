I continui sorpassi in casa Sampdoria per l'allenatore del futuro non sono ancora finiti. Da qualche giorno ormai al primo posto nella classifica di gradimento di Massimo Ferrero però sembra esserci stabilmente Roberto D’Aversa. Oggi addirittura il tecnico incontrerà a Milano la dirigenza blucerchiata per discutere il suo passaggio a Genova.



Secondo Il Secolo XIX sarebbero in forte calo le quotazioni di un Beppe Iachini bis e di un ritorno di Marco Giampaolo alle dipendenze di Corte Lambruschini. L'ex Fiorentina e l'ex Torino sarebbero rispettivamente la seconda e la terza scelta del Viperetta.