L’avventura di Roberto D’Aversa alla Sampdoria è cominciata in maniera piuttosto positiva, e l’allenatore blucerchiato ha iniziato a sistemarsi in vista della sua permanenza a Genova. Il mister doriano, infatti, ha scelto il quartiere in cui vivere con la famiglia e da ieri ha traslocato ufficialmente. D’Aversa secondo Il Secolo XIX ha scelto Albaro, in modo tale da essere non lontano dal Mugnaini, ma contemporaneamente vicino alle scuole dei figli e al centro della città.



La scelta di Albaro era stata fatta a suo tempo anche da Ranieri, che successivamente poi aveva optato per una soluzione rivierasca, vicino al mare. Fino a ieri invece D’Aversa è rimasto all’AC Hotel, sede dei ritiri pre partita della Samp