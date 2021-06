Il prossimo allenatore della Sampdoria, salvo colpi di scena imprevisti dell'ultimo minuto, molto probabilmente sarà Roberto D'Aversa. Oggi addirittura dovrebbe svolgersi un incontro a Roma tra Massimo Ferrero e l'ex tecnico del Parma, per chiarire alcuni aspetti fondamentali relativi alle perplessità ancora in essere. Pare che il Viperetta voglia rassicurazioni in merito al brutto finale del Parma, contraddistinto dai tanti gol subiti, e da una gestione non ottimale degli infortuni.



Secondo Il Secolo XIX, Ferrero punta anche ad uno snellimento dello staff del mister, sfruttando nel contempo ​l’utilizzo di alcune pedine già presenti nell’organigramma della Sampdoria come Lorieri, Catalano, Grimaldi, Palombo e l'analista Spalla. Ciò andrebbe a influenzare ulteriormente in positivo la questione costi, rendendo addirittura D'Aversa l'allenatore meno pagato dell’era Ferrero.