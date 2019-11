Il mercato della Sampdoria a gennaio si incentrerà logicamente sul nodo centravanti. I blucerchiati, alla ricerca di un giocatore da affiancare a Quagliarella o Gabbiadini, stanno sondando varie occasioni di mercato. Molto dipenderà anche dal budget messo a disposizione per Osti e Pecini, ma oltre ai giocatori offerti dai procuratori la dirigenza genovese sta studiando anche alcune operazioni in prestito, relative agli esuberi delle 'big'.



Un profilo che piace da tempo ad esempio è quello di Musa Barrow, dell'Atalanta. Da tempo sul taccuino della dirigenza però restano anche alcune soluzioni estere, ad esempio Moise Kean che sta faticando all'Everton. Sull'attaccante però c'è anche la Roma, e proprio in casa giallorossa avrebbe puntato lo sguardo la Samp. Nella Capitale rischiano di non trovare particolare spazio Under e Perotti, due profili interessanti per il Doria.



Almeno sulla carta sembra più complicata la pista che porta a Krzysztof Piatek del Milan. In caso il polacco dovesse decidere di lasciare momentaneamente Milano in prestito, la Samp secondo Il Secolo XIX potrebbe proporsi. Un problema potrebbe essere rappresentato dai trascorsi rossoblù del centravanti, ma la recente vicenda Bertolacci sembrerebbe aver ormai sdoganato tale situazione a Genova.