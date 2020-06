La novità arrivata dalla Figc riguarda l'estensione della stagione sportiva 2019-2020 dal 30 giugno sino al 31 agosto causa Covid. I prestiti con obbligo di riscatto si considerano quindi automaticamente prolungati sino al 31 agosto: per la Sampdoria, la situazione coinvolgerà Lorenzo Tonelli e Antonino La Gumina.



Diverso il caso dei prestiti secchi, che è subordinato alla sottoscrizione di un modulo federale tra le parti. La Samp nel frattempo ha trovato gli accordi per mantenere sino alla fine del campionato Seculin dal Chievo, ma pure di Bertolacci e Falcone, entrambi in scadenza. Ulteriormente particolare è il caso delle società estere. Qui l'intesa va raggiunta mettendo d'accordo tre soggetti, Osti e Pecini hanno già ottenuto la fumata bianca con lo Stabaek per Askildsen, arrivato in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista dal canto suo ha già un contratto con la Samp sino al 2024. In stand by la situazione Maroni, perchè il Boca non ha ancora dato il benestare. Se non arriverà entro martedì prossimo, dal 1° luglio l'attaccante argentino potrà tornare in patria.



E' stata trovata l'intesa anche per Damsgaard in entrata: il contratto del giocatore con il Doria sarebbe scattato il 1° luglio, partirà invece dal 1° settembre con il benestare del Nordsjaelland.