Ripresa in palestra per la Sampdoria che si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Claudio Ranieri e lo staff hanno suddiviso i calciatori disponibili in due gruppi, con lo stesso identico programma di lavoro: attivazione e sviluppo della forza. Fabio Quagliarella ha lavorato in parte con i compagni. Terapie, fisioterapia e lavori specifici in piscina per Edgar Barreto, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli e Fabio Depaoli, tutti alle prese con individuali specifici di recupero agonistico, mentre Bartosz Bereszynski prosegue a Poznan – seguito anche da personale dello staff sanitario blucerchiato – l’iter riabilitativo post-intervento. Domani, giovedì, è in calendario una doppia seduta.