Missione attaccante per la Sampdoria: sul taccuino dei blucerchiati in vista della prossima stagione c'è anche l'acquisto di una punta con caratteristiche oggi assenti nella rosa di Ranieri. I giocatori seguiti dagli uomini mercato di Corte Lambruschini sono numerosi, ma in queste ore circolano principalmente tre idee. La prima è quella che conduce a Brescia, e a Ernesto Torregrossa, autore di 7 gol con la maglia biancoblù nella scorsa Serie A.



La Samp però secondo Il Secolo XIX guarda con particolare attenzione anche al campionato di Serie B, in cui si sono messi in luce altri due giocatori: uno è Emmanuel Riviere, classe '90 allenato da Ranieri al Monaco, autore di 13 reti in cadetteria. Quasi lo stesso score per l'altro obiettivo, il centravanti della Salernitana Milan Djuric, 12 reti in questa stagione con la maglia granata.