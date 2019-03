Sampdoria subito in campo dopo la vittoria contro il Milan. Queste le novità dall'infermeria, riportate dal report ufficiale: "Sul fronte dei singoli terapie e fisioterapia per Albin Ekdal, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio accusato in Norvegia-Svezia. Gianluca Caprari ha proseguito il suo iter di recupero agonistico con un intenso lavoro intermittente aerobico e tecnico sul campo. Percorso riabilitativo e specifico in palestra per Edgar Barreto".