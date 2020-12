Non solo i nomi di Cutrone e Llorente nel mirino della Sampdoria: la missione attaccante dovrà necessariamente impiegare tutta la creatività di Osti e Pecini, chiamati ad individuare alternative low cost da proporre a Claudio Ranieri per ottenere l’avvallo del tecnico. Tra le piste sondate dalla Samp ci sarebbero anche due profili ‘esotici’.



Uno è quello di Stephan El Shaarawy, che da mesi ormai si sta allenando da solo a causa dello stop del campionato cinese. L’ex attaccante di Milan e Roma non vuole perdere la Nazionale e di conseguenza l’Europeo, ha bisogno di una squadra e sarebbe pronto a chiedere la risoluzione allo Shangai Shenhua.



L’altro profilo monitorato da Ranieri, scrive Il Secolo XIX, è quello di Valere Germain, già allenato dal mister blucerchiato al Monaco. Classe 1990, oggi al Marsiglia, viene impiegato poco da Villas Boas ma ha già messo a referto 2 reti in Ligue 1. Il problema è rappresentato dall’ingaggio, piuttosto alto. Entrambi i nomi comunque sono strettamente legati alla questione dell'indice di liquidità, che potrebbe frenare il mercato della Samp.