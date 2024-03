Sampdoria, da Esposito e Borini a Pedrola: quando tornano dagli infortuni i blucerchiati

Lorenzo Montaldo

In casa Sampdoria c'è sempre grande attenzione sulla questione infortunati. L'infermeria di Bogliasco rimane abbastanza satura, ma la speranza dello staff blucerchiato è quella di recuperare alcuni dei giocatori a breve. Il più vicino al rientro è sicuramente Sebastiano Esposito, già convocato a Piacenza con la FeralpiSalò. Pirlo però non lo ha impiegato, vista la china presa dalla partita ha preferito risparmiarlo per evitare ricadute o ulteriori problemi, considerando anche il campo pesante e l’importanza di Esposito nello scacchiere del tecnico doriano. Fari puntati anche su Fabio Borini, che tra un paio di giorni dovrebbe ricevere l’ok dal professore finlandese che lo ha operato. Potrebbe anche comparire tra i convocati per l’Ascoli.



Situazione diversa per gli altri lungodegenti come Estanis Pedrola, Cristiano Piccini, Leonardo Benedetti e Nicola Murru. Per loro il ritorno dovrebbe essere posticipato a dopo la sosta, quindi ad inizio aprile. Essendo tutti problemi di natura muscolare, lo staff sanitario valuterà giorno per giorno la singole situazioni in base al grado di recupero individuale, anche per evitare le tanto temute ricadute viste sino ad oggi.