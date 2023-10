La Sampdoria ha confermato il suo allenatore Andrea Pirlo, almeno sino alla partita con l'Ascoli. La gara con i bianconeri sarà il vero spartiacque della stagione blucerchiata, anche perché la dirigenza si augura di assistere ad una ripresa della formazione doriana, sempre con l'ex tecnico della Juventus in panchina. Questo avviene anche per una questione economica: Corte Lambruschini vorrebbe evitare a tutti i costi la spesa aggiuntiva per un nuovo allenatore, visti i vincoli e i paletti finanziari.



In caso la Samp dovesse perdere con l'Ascoli, scrive Il Secolo XIX, Pirlo potrebbe quindi saltare. In quel caso, tornerebbero in lizza i nomi già accostati al club nelle ultime ore. Le candidature, ad esempio, sono quelle di Beppe Iachini e Filippo Inzaghi, ma recentemente hanno iniziato a circolare anche i nomi dell'ex Hellas Verona Gabriele Cioffi, ancora sotto contratto sino a giugno con i veneti, e di Garry Monk, ex Leeds.