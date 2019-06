Mister Eusebio Di Francesco ha fatto una richiesta ben precisa alla dirigenza della Sampdoria. All'ex tecnico della Roma servono esterni offensivi, adatti al suo gioco. Trovare buoni calciatori a prezzi abbordabili, però, non è semplice. E la dirigenza di Corte Lambruschini si starebbe già muovendo sondando contemporaneamente parecchie piste.



I blucerchiati secondo Il Secolo XIX avrebbero guardato in casa Inter per due profili in particolare: uno è quello dell'ex Eder, oggi alla Jiangsu Suning (la proprietà è la stessa), l'altro invece è Yann Karamoh, francese classe 1998, il cui cartellino appartiene ai nerazzurri. Piace anche Berardi ma la richiesta del Sassuolo (oltre 40 milioni) ha spaventato la Sampdoria.



Più abbordabile Verdi: c'è stato un altro sondaggio con il Napoli, che ha ribadito la sua richiesta. De Laurentiis chiede 20 milioni, avendolo pagato 25 un anno fa, la cifra resta sempre troppo alta ma la Samp spera di trovare una formula giusta, anche se pure Atalanta e Torino lo hanno sondato e trattare con il Napoli rimane complicato.



Con la Roma invece oltre all'idea soltanto accennata per El Shaarawy i doriani discutono anche per l'ala Mirko Antonucci, esterno offensivo classe 1999 prestato nella scorsa stagione dai giallorossi al Pescara.