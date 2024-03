Sampdoria, da Kasami a Depaoli, Piccini e Yepes: il punto sui giocatori in dubbio per sabato

Lorenzo Montaldo

In casa Sampdoria ci sono parecchie situazioni da monitorare in vista della partita con la FeralpiSalò di domenica. Ogni gara infatti lascia pesanti strascichi in casa blucerchiata, a livello di infortuni e acciacchi. Dalla sfida di martedì sera ad esempio sono usciti particolarmente affaticati dal campo Gerard Yepes e Cristiano Piccini. In questi giorni a Bogliasco entrambi i giocatori sono stati seguiti con attenzione dallo staff, ma le loro condizioni non preoccupano. Dovrebbero essere regolarmente della partita.



Diversa la condizione di Fabio Depaoli. L'esterno è alle prese con un doppio problema: febbre e, per non farsi mancare nulla, pubalgia, un fastidio che lo sta condizionando da un po'. Pirlo spera di recuperarlo per domenica, quantomeno per portarlo in panchina ed avere così un ricambio a gara in corso, ma la questione pubalgia va monitorata con attenzione. Se non dovesse migliorare, potrebbe anche essere costretto a fermarsi in futuro.



Più punti interrogativi invece riguardano Pajtim Kasami, out con la Cremonese per affaticamento. Il giocatore spesso si 'autogestisce', anche a livello di cure, ieri ha lavorato a parte, ma la speranza della Samp è di poterlo convocare per la trasferta a Piacenza. Più in dubbio invece un'eventuale titolarità: serviranno alcuni consulti, anche con il giocatore, e l'impiego verrà deciso presumibilmente a ridosso della gara. La scelta riguarda soltanto le sue condizioni: se Kasami sta bene e dà l'ok, gioca.