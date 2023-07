Con l'uscita di Manolo Gabbiadini, la Sampdoria ha necessità di individuare un attaccante da consegnare a mister Pirlo. In queste ore circolano i nomi di vari giocatori, più o meno credibili, quasi tutti dal mercato degli svincolati. Uno, ad esempio, è l'ex Spezia Rey Manaj, classe 1997 reduce dall'esperienza al Watford.



Non solo Manaj però; la Sampdoria monitora anche Mattia Destro, svincolatosi dall'Empoli, e pure una vecchia conoscenza blucerchiata. Secondo La Repubblica si tratta di Luciano Vietto, in uscita dall'Al Hilal, seguito a lungo in passato dai doriani. Sul taccuino della Samp pure un ex Milan: Legrottaglie monitora anche Mbaye Niang, libero dall'Auxerre e corteggiato dal Qatar.