Da oggi inizia una nuova era per la Sampdoria. Il club blucerchiato infatti cambia sede, da Corte Lambruschini si passa a Bogliasco, in una moderna palazzina vicina al centro sportivo del club genovese, e ciò consentirà anche di non pagare più l'affitto a Massimo Ferrero, essendo i locali di Borgo Pila rimasti nella sua disponibilità dopo il passaggio di proprietà.Il Doria doveva versare 120.000 euro annnui.



La nuova struttura sarà decisamente più ampia, scrive Il Secolo XIX: disposta su tre piani, per 1387 metri quadri di spazio, verrà organizzata in maniera efficiente. Al primo piano, troverà posto il settore operativo, con dipendenti e dirigenti. A disposizone 16 stanze e una sala riunioni. Al secondo piano verrà collocata la presidenza, oltre alle sale scouting e consiglio mentre il terzo sarà dedeicato al marketing e ad una sala riunioni.