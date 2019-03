Quinto e ultimo allenamento settimanale per la Sampdoria. Ancora privo degli undici nazionali impegnati in questi giorni, Marco Giampaolo e il suo staff hanno organizzato una seduta mattutina, prevalentemente tecnica, con una serie di mini partite a campo ridotto alle quali hanno partecipato anche i ragazzi della Primavera di Simone Pavan. Dopo il primo test di venerdì con i compagni, Gastón Ramírez ha alternato lavoro personalizzato specifico e in gruppo. Tre i calciatori che hanno invece proseguito a livello personalizzato: terapie, fisioterapia e specifico sul campo per Riccardo Saponara, percorso riabilitativo in palestra per Edgar Barreto e recupero agonistico a Domodossola per Gianluca Caprari. In vista dell’anticipo di sabato con il Milan, i blucerchiati riprenderanno gli allenamenti nel pomeriggio di lunedì.