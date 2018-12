Mister Marco Giampaolo ha fatto un appello ben preciso ai tifosi della Sampdoria. "Speriamo che possano riempire lo stadio, abbiamo bisogno di loro", ha detto nel post partita del successo ottenuto sull'Empoli. L'obiettivo è semplice: sfruttare l'alchimia che si è formata tra squadra e tifosi, approfittando dell'onda lunga dell'entusiasmo post Roma per battere anche il Chievo e mantenersi al sesto posto in classifica. Andare a fare visita alla Juventus da sesta forza del campionato, reduci da due vittorie, avrebbe tutto un altro sapore.



A livello di formazione, il periodo costipato di partite - 3 gare in 8 giorni - sembra far propendere l'allenatore della Samp per qualche novità a livello di undici iniziale. Probabilmente partirà dalla panchina Gregoire Defrel, al suo posto scalpita Gianluca Caprari, autore di due reti nell'ultimo match. Dovrebbe cominciare dal primo minuto anche Saponara, proprio in ottica turn over, dal momento che contro l'Empoli Giampaolo ha preferito Ramirez.



Altro dubbio anche al centro della difesa. Si candida per una maglia da titolare Colley, potrebbe giocare in coppia con Andersen oppure anche insieme a Tonelli, perchè il danese è in diffida e un giallo gli farebbe saltare la partita di Torino. Stessa situazione a centrocampo anche per Dennis Praet. Sembra però difficile che Giampaolo parta con Jankto - Barreto è indisponibile - rinunciando al belga.