L'eventuale cessione, da parte della Roma, dell'ex attaccante della Sampdoria Patrik Schick non avrà alcun effetto sulle finanze blucerchiate. Dai giallorossi, infatti, non arriverà alcun 'tesoretto' in seguito alla vendita dell'attaccante ceco. Negli accordi presi a suo tempo da Corte Lambruschini con la squadra capitolina infatti era previsto un ​premio di rendimento minimo garantito da 20 milioni, che la Roma deve ancora materialmente versare alla Sampdoria.



Il contratto, ricorda Il Secolo XIX, prevede la 'manifestazione finanziaria' (ossia il saldo) entro la stagione 2020-2021. Il futuro dell'attaccante, quindi, non avrà altri riflessi economici per la società genovese. Non esiste alcun tesoretto dalla cessione di Schick anche perché la Samp ha già iscritto in entrata i 20 milioni nel bilancio 2018 come esclusivo effetto economico-patrimoniale, e la Roma li ha segnati in uscita a giugno 2019.