La squalifica di Augello ha aperto un interessante dibattito in casa Sampdoria. La domanda è piuttosto semplice: come potrebbe Ranieri sostituire nuovamente il laterale italiano o il ‘collega’ Bereszynski in caso di infortunio o squalifica? Le soluzioni fatte in casa coinvolgono tutte un giocatore più o meno adattato al ruolo, considerando la totale assenza di terzini di riserva.



A destra, ad esempio, potrebbe giocare Morten Thorsby, già impiegato in passato da Ranieri sulla fascia destra. Più difficile utilizzare Ferrari, che sino ad oggi ha lavorato a Bogliasco esclusivamente come centrale. In allenamento, scrive Il Secolo XIX, la riserva di Bereszynski è sempre stata Kaique Rocha, che però è sembrato ancora molto acerbo in alcune occasioni.



A sinistra invece il vice Augello è Regini, che pure ha parecchie difficoltà, come mostrato ad esempio domenica. Sulla corsia mancina può giocare anche Bereszynski, come ha fatto in Nazionale, mentre contro il Bologna a sostituire Regini è stato Jankto, che però non sente suo il ruolo.