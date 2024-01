La Sampdoria dovrà muoversi a gennaio all'interno di rigidi paletti, e potrà operare mantenendo saldo zero tra entrate e uscite. Per questo motivo, per concretizzare affari in entrata, i blucerchiati dovranno prima cedere qualche giocatore che sino ad oggi non ha reso, abbassando contestualmente il monte ingaggi. Tra i calciatori con il maggior stipendio in casa genovese ci sono Valerio Verre, molto impiegato sino ad oggi da Pirlo, e Daniele Conti. Il primo non ha reso quanto ci si attendeva, il secondo invece viene regolarmente portato in panchina, ma ha totalizzato solo 11 minuti tra campionato e Coppa.



Un altro calciatore in uscita è Antonino La Gumina, che si spera possa avere mercato in Serie B. Potrebbero lasciare la Samp anche Matteo Ricci, Antonio Barreca e Kristoffer Askildsen, tutti poco utilizzati sino ad oggi. Poi, la Samp potrà studiare come portare a Bogliasco un difensore centrale e un centravanti.