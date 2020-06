L’ultima voce in merito all’eventuale cessione della Sampdoria riguarda la possibilità che il club blucerchiato venga inserito all’interno di una trattativa più ampia, comprendente l’intera Holding Max, ossia la controllante del gruppo Ferrero, comprendente anche gli immobili e i cinema.



Ad interessare come detto sono proprio le strutture romane, avvicinate nuovamente a vari gruppi già emersi in passato. Il Secolo XIX fa il nome della coppia Volpi-Fiorani con Briatore, già accostati al ramo immobiliare di Ferrero, ma pure a fondi che avrebbero la funzione di ‘schermo’ nei confronti di soggetti terzi.



Secondo il quotidiano continua pure ad aleggiare il nome del gruppo Vialli, ma al di là della questione Holding Max la copia della due diligence realizzata la scorsa estate durante la trattativa per la vendita della società restano nelle mani di Vidal e pure di Ernst&Young, che possono agire in autonomia per portare avanti eventuali trattative.