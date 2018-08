Il calcio sudamericano, e in particolare quello brasiliano, sono i terreni di caccia prediletti di Walter Sabatini. Il dirigente dellaha spesso pescato dall'inesauribile serbatoio verdeoro, e secondo le ultime indiscrezioni dal Brasileirão potrebbe arrivare un nuovo rinforzo in blucerchiato, dopo l'acquisto di Junior Tavares.Il nome caldo sarebbe quello di Léo, centrocampista classe 1994 del già accostato alla Samp nell'ambito di una trattativa per Dodò . Lo stesso giocatore starebbe spingendo per lasciare i bianconeri, a causa di valutazioni tecniche, ambientali ed economiche: il club offre un rinnovo a 150.000 real al mese (35mila euro), ma il giocatore vorrebbe una cifra più alta. I media brasiliani sono convinti che la Sampdoria abbia già imbastito una trattativa in stadio piuttosto avanzato per il giocatore. Secondo gazetaesportiva.com il Doria farebbe leva sul contratto di Cittadini, che scadrà a giugno. Da gennaio infatti il calciatore sarebbe libero di accordarsi a zero con altre squadre.Gli agenti del ragazzo avrebbero presentaton a Samp e Santos una soluzione a metà strada, ossia quella di garantire al club paulista unasulla futura rivendita di Cittadini. Da Corte Lambruschini proporrebbero il 10%, il Santos invece chiederebbe il 50%. Stando alle indiscrezioni d'oltreoceano lo stesso Cittadini non vorrebbe lasciare San Paolo senza che la squadra che lo ha cresciuto venga rimborsata almeno in parte. Bisogna ricordare anche che il giocatore, seguito anche da Benfica e Lazio, è in possesso dellae quindi non occuperebbe spazio tra gli extracomunitari.