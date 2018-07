#River no avanzó por Lucas Olaza y me confirma el presidente de #Talleres, Andrés Fassi, que llegó un fuerte interés de parte de la #Sampdoria. Lejos de Núñez el uruguayo... pic.twitter.com/d4DfSgVr9k — Nacho Rivarola (@nachorivarolaok) 4 luglio 2018

C'è Jakub Jankto ad un passo, c'è La Gumina che si allontana e pure Jandrei da trattare. Eppure lanon si accontenta, e gli uomini di mercato blucerchiati sono al lavoro su numerosi fronti per consegnare una formazione competitiva a mister Giampaolo. C'è ancora molto da fare per la futura formazione doriana, in particolare sulle fasce, e dall'Argentina rimbalza la voce di un forte interesse del club di Corte Lambruschini per LucasIl calciatore in questione è un terzino sinistro classe 1994, nato in Uruguay ma in forza al, club della Primer Division argentina. Le buone prestazioni con la maglia del club biancoblù avevano suscitato l'interesse anche del River Plate, ma la trattativa con i Millonarios non sembra intenzionato a proseguire la trattativa. A rivelarlo è Nacho Rivarola, giornalista dell'emittente Canal 7, via Twitter: "Il River Plate non ha continuato la trattativa per Lucas Olaza e il presidente del Talleres, Andrés Fassi, mi ha confermato un" ha scritto Rivarola.Olaza oltretutto ha già assaporato il calcio europeo: nel 2015 venne ceduto dal River Plate alla squadra B del Celta Vigo, ma senza particolare fortuna. Oggi invece dopo un'esperienza al Danubio, il terzino sembra pronto per il palcoscenico del Vecchio Continente. Sul calciatore c'è anche una società portoghese, il, che potrebbe sfidare la Samp nella corsa all'uruguaiano.