Oltre alla pista Tonelli la Sampdoria sembra intenzionata a scandagliare anche i mercati emergenti per individuare un possibile difensore da affidare alle cure di mister Giampaolo. L'ultimo nome a circolare a Genova in ordine di tempo è stato quello di Zoran Nizic, giocatore dell'Hajduk Spalato.



Si tratta di un centrale molto forte fisicamente, alto 195 cm, perno della retroguardia della squadra croata. Secondo le indiscrezioni circolate sui media locali, l'Hajduk avrebbe rifiutato un'offerta formulata alcuni giorni fa dai blucerchiati da 2 milioni di euro per il suo giocatore.



Nizic comunque non sembra rispondere all'identikit tracciato da Marco Giampaolo: il tecnico vuole un difensore già pronto per la Serie A, uno che conosca il campionato, e possibilmente già allenato dallo stesso mister di Bellinzona. Inoltre, Nizic è un classe 1989: la Samp potrebbe valutare l'acquisto di un difensore dall'estero, a patto però che si tratti di un calciatore con margini di miglioramento da affidare alle cure di Giampaolo.