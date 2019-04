"Se qualcuno adesso si interessa a me, è un buon segno, significa che ho fatto bene alla Sampdoria. In futuro giocherò in un top club". Parole e musica di Dennis Praet, che domenica disputerà la gara numero 100 in blucerchiato proprio nel derby della Lanterna. Il belga, arrivato dall'Anderlecht come trequartista, nel corso degli anni è stato adattato da Giampaolo al ruolo di mezz'ala, e talvolta è stato impiegato persino da regista.



A Genova però in molti sostengono che Praet verrà sacrificato in estate come futura plusvalenza del club. Il Doria qualche mese fa proprio in quest'ottica ha prolungato il suo contratto sino al 2021, facendo firmare contestualmente un adeguamento dell'ingaggio. Attualmente il numero 10 blucerchiato guadagna quasi 2 milioni a stagione con i bonus, il massimo per la Samp. Si sarebbe trattato quindi di una mossa propedeutica alla cessione.



Praet era stato portato a Genova dalla Samp per circa 9 milioni di euro. Secondo Il Secolo XIX adesso potrebbe partire per una cifra vicina al doppio di quanto pagato a suo tempo da Corte Lambruschini, forse qualcosa in più. Sulle sue tracce in Italia in passato c'era la Juventus, che però si sarebbe defilata. Rimarrebbero in corsa Inter e Roma, mentre dalla Spagna si sarebbero mosse Valencia e Siviglia. Attenzione però anche ai possibili sviluppi dalla Premier League, un campionato che lo ha sempre seguito con grande attenzione, tanto è vero che il Newcastle aveva provato disperatamente a portarlo in Inghilterra.