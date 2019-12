Esperienza ormai agli sgoccioli per Emiliano Rigoni alla Sampdoria? Sembrerebbe proprio di sì, almeno stando alle indiscrezioni sempre più numerose attorno al futuro del calciatore, finito ai margini prima con Di Francesco e ora con mister Ranieri. La nuova avventura dell'argentino in Serie A dopo i sei mesi all'Atalanta non sembra destinata a concludersi nel migliore dei modi e anzi, potrebbe anche vivere un termine anticipato.



Secondo i media russi la Sampdoria non sarebbe soddisfatta delle sue prestazioni, e avrebbe anche già anticipato allo Zenit la sua intenzione di concludere prima del previsto il suo prestito con la Sampdoria. Rigoni potrebbe così tornare in Russia a gennaio, senza che per Corte Lambruschini scatti l'obbligo di riscatto dopo l'undicesima presenza stagionale dell'esterno offensivo.