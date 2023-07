La Sampdoria continua a muoversi in entrata sul fronte dei centrocampisti giovani e di prospettiva. Dopo Girelli, il club blucerchiato ha chiuso l'operazione che porterà a Genova un altro bresciano: si tratta di Simone Panada, classe 2002 di proprietà dell'Atalanta.



Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del club bergamasco, è stato una delle colonne della Primavera orobica, con 58 presenze, e della Nazionale Under 17. L'anno scorso Panada invece ha giocato (poco) a Modena, e in questo campionato vorrebbe ritagliarsi più spazio a Genova. Mediano, può essere l'alternativa a Ricci. L'Atalanta e la Samp stanno definendo gli ultimi dettagli prima della fumata bianca, ma Panada dovrebbe arrivare a Bogliasco in prestito con diritto di riscatto. L'Atalanta però manterrà il controllo sul calciatore, inserendo nella trattativa il controriscatto a favore della Dea.