Una delle suggestioni in vista del derby per la Sampdoria era quella di tornare a vedere in campo Mikkel Damsgaard, qualcuno ipotizzava già dal primo minuto, titolare nella partita più importante dell’anno. Lo scenario però sembra piuttosto complesso.



Secondo Il Secolo XIX Damsgaard, che sta migliorando giorno dopo giorno la sua condizione svolgendo tutti gli allenamenti a pieno ritmo, non sarebbe ancora pronto a partire dal primo minuto. Nel derby potrebbe sicuramente alzare il suo minutaggio, ma come arma in più della Samp nella ripresa.