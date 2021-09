Gran parte delle aspettative e dei sogni dei tifosi della Sampdoria riposano sulle spalle - piuttosto giovani - del talentino danese blucerchiato Mikkel Damsgaard. Il giocatore, messosi in luce lo scorso anno e diventato grande protagonista con la sua Nazionale agli Europei, è decisamente il pezzo pregiato di casa doria.



Damsgaard però frena, quando gli viene chiesto se questa sarà la sua stagione: "Non so se sarà questo l’anno della mia consacrazione, non si può mai sapere" ha detto a Sky. "Sto lavorando molto, sto facendo del mio meglio per migliorare, per la squadra e per i tifosi. Vogliamo fare sempre meglio".



Curioso anche il soprannome di Damsgaard, chiamato 'Il Maghetto'. Si tratta di un appellativo di cui neppure lo stesso Damsgaard conosce l'origine: "Non so perché mi chiamino il Maghetto - conferma - ma è carino".