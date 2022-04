La situazione infortunati in casa Sampdoria non è delle più semplici. Marco Giampaolo sta facendo i conti con parecchi problemi di natura fisica, ma almeno un piccolo motivo di sorriso per il mondo blucerchiato c'è, e riguarda Mikkel Damsgaard.



Il centrocampista danese da qualche giorno è tornato a Genova, sta respirando il clima di Bogliasco e potrebbe addirittura essere chiamato per la partita con il Bologna, tornando così nell'elenco dei convocati a distanza di oltre 6 mesi dall'ultima volta. Per i primi minuti di Damsgaard nel 2022, però, si dovrà presumibilmente aspettare almeno la sfida con la Salernitana, in programma nel turno successivo.