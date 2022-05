Il centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard scalpita. Dopo lunghi mesi di assenza, il calciatore è tornato ad assaggiare il campo con la Salernitana e poi, per un ulteriore spezzone di gara, sabato sera a Roma. Ora il danese scalpita: si sente bene, e vuole tornare protagonista.



Secondo Sampnews24.com, Damsgaard consentirebbe a Giampaolo di variare il suo assetto. Se il classe 2000 dovesse essere pronto a scendere in campo dal primo minuto, il Doria potrebbe schierarsi con un 4-4-2 con Augello e proprio il talentino scandivano a comporre la catena mancina. In questo modo, la Samp potrebbe proporre le due punte Sabiri-Caputo, con Quagliarella pronto a subentrare, senza 'bruciarsi' un cambio nelle punte.