Sampdoria, davanti salgono le quotazioni di Borini con Sibilli e Coda. Niang verso la panchina

Nel clima infuocato che ha accompagnato la vigilia di, il tecnico Alberico Evani ha mantenuto il riserbo fino all’ultimo. Al centro sportivo Gloriano Mugnaini si è lavorato con attenzione, anche un pizzico di pretattica. Ma le sensazioni della vigilia portano verso un, modulo già utilizzato in passato da altri allenatori blucerchiati e riproposto da Evani nell’ultima uscita a Catanzaro.In porta è attesa la conferma di Cragno, mentre la linea difensiva a tre dovrebbe essere composta da. Restano però aperture a possibili modifiche: Bereszynski è stato provato anche da braccetto di destra e pure di sinistra e si gioca un posto con Curto e Altare, offrendo maggiore duttilità in corso d’opera.

Sulle corsie esterne il ballottaggio più aperto è quello a sinistra:, che non gioca dallo scorso 2 marzo, è tornato arruolabile e potrebbe essere rilanciato a sorpresa. Evani ha speso buone parole per lui in conferenza, e non è da escludere un suo utilizzo dal primo minuto, anche se Venuti resta un’alternativa concreta. A destra dovrebbe toccare a Depaoli, che sembra aver recuperato. In mezzo, con Yepes squalificato, si aprono diverse opzioni.parte favorito per sostituirlo, ma Meulensteen e Bellemo sono in corsa fino all’ultimo. Più sicuro del posto appare Vieira, uno dei punti di riferimento nel sistema di Evani.

In attacco, spazio a una punta centrale supportata da due trequartisti. Davanti dovrebbe toccare aalle sue spalle. Restano vive però le quotazioni di Akinsanmiro, che si gioca una maglia fino all’ultimo. Dovrebbe invece partire dalla panchina Niang, a cui ieri Evani ha lanciato un messaggio chiaro: "Adesso sembra un ex giocatore, credo potrebbe dare tanto se capisse le sue potenzialità e le mettesse al servizio della squadra".Probabile formazione Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Ferrari, Altare; Depaoli, Vieira, Ricci, Ioannou; Sibilli, Borini; Coda. All. Evani.