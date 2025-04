Sampdoria, davanti torna Coda. Evani lavora sul 4-3-3

Getty Images

Lasi prepara alla sfida contro il Cittadella, prima tappa del nuovo corso targato Alberico Evani. Al suo fianco, come vice, Attilio Lombardo, con Angelo Gregucci a completare lo staff. L’obiettivo è chiaro: sbloccare mentalmente e fisicamente una squadra appesantita dai risultati, trasmettere idee di gioco chiare e farlo in fretta. A Bogliasco si lavora a ritmi alti, con sedute intense per imprimere subito un’identità. Dal punto di vista tattico, Evani ha scelto di partire da un, provato a lungo in questi giorni. L’idea è quella di tornare a controllare le partite, senza subirle. LeLa società valuta se inserire sostituzioni nella lista, in base alle possibilità consentite dal regolamento.

In difesa, il forfait per squalifica di Bereszynski apre la strada acome terzino destro. A sinistra è ballottaggio aperto tra Beruatto, leggermente avanti, e Veroli. Al centro si giocano una magliama l’esperienza di Ferrari potrebbe far pendere la bilancia. A centrocampo, Evani ritrova Ricci, già allenato ai tempi dell’Under 21: sarà lui il regista. Al suo fianco Vieira, che si è già fatto notare in quel ruolo nel 4-3-2-1, e Benedetti, in netta crescita nelle ultime settimane.Davanti, la novità dovrebbe essere il ritorno da titolare di, deciso a riscattare il rigore fallito contro il Frosinone. A sinistra agirà Sibilli, neopapà. A destra ballottaggio tra, con quest’ultimo in cerca di continuità. Niang, invece, è praticamente fuori dai giochi: non si allena da due giorni e difficilmente verrà convocato.