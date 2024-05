Cambia tutto mister Pirlo in vista della partita con la: nella gara fondamentale in ottica playoff per i blucerchiati il tecnico dellapotrebbe proporre tante novità rispetto alla formazione vista contro il Lecco, studiata anche per 'preservare' il più possibile alcuni calciatori dal manto sintetico del Ceppi-Rigamonti.Le novità nell'undici iniziale potrebbero essere ben, a partire dall'assenza di Murru, affaticato dopo la gara di mercoledì. Sarà importante per Pirlo ritrovare però Borini ed Esposito: ciò permetterà al tecnico di scegliere i migliori in avanti, attualmente si giocano la maglia, oltre ai due fantasisti italiani, anche Pedrola e De Luca. Attualmente sono in tre a contendersi due posti, la sensazione è che come centravanti rientreràcon Pedrola pronto ad entrare a gara in corsa.

A centrocampo dovrebbe rivedersi, dopo aver scontato la squalifica, insieme a uno tra Darboe e Benedetti: i due sono in ballottaggio per sostituire, apparso un po' in calo anche a livello di brillantezza fisica nelle ultime gare. Dietro invece spazio a Piccini al posto di Leoni mentre a sinistra tornerà Giordano.Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Yepes, Benedetti, Giordano; Esposito, Borini; De Luca.