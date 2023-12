Tra le possibili voci di mercato che coinvolgono la Sampdoria, circolano anche indiscrezioni in merito a possibili nomi in uscita, e coinvolgono ad esempio Manuel De Luca. Il centravanti blucerchiato, sbloccatosi finalmente la settimana scorsa, sarebbe entrato nel mirino dello Spezia, alla ricerca di una prima punta di peso.



La Samp, come noto, farà attente valutazioni sul mercato: per muoversi in entrata, dovranno essere perfezionate delle cessioni, agendo nei paletti e nelle restrizioni. Però, quello di De Luca non sembra essere un sacrificio plausibile per la Samp. Il giocatore piace a Pirlo, è un titolare e i blucerchiati contano su di lui.