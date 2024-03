Sampdoria, De Luca: 'Ho segnato con il ginocchio dell'infortunio, era destino. Sono felicissimo'

Serata da ricordare quella di ieri per Manuel De Luca, attaccante della Sampdoria ancora in gol dopo la doppietta della scorsa giornata. Il centravanti, arrivato a 6 reti in campionato e finalmente sbloccatosi, si è tolto una grossa soddisfazione con la rete a Marassi: "Per me quella di oggi è una serata da incorniciare, è stata un’emozione fortissima" ha detto il numero 9 doriano. "Tra l’altro il destino ha voluto che segnassi di ginocchio sinistro, proprio lì dove mi ero fatto male. Faccio fatica a trovare le parole perché per me questa serata è un sogno, c’è stata un’atmosfera incredibile. C’era lo stadio pieno di gente ad incitarci dal primo al novantesimo, provo veramente una grandissima felicità"



Entusiasmo per l'atmosera allo stadio: "Oggi volevamo vincere davanti ai nostri tifosi a tutti i costi, abbiamo interpretato male il primo tempo e poi nel secondo tempo, sotto la gradinata, avevamo un uomo in più. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine, volevamo questa vittoria perché era anche uno scontro diretto per noi. Volevamo dare continuità dopo la Feralpisalò quindi siamo contentissimi".



"La gradinata scende sempre con noi in campo" conclude De Luca "per le squadre avversarie che vengono qua è dura giocare. Avere un stadio così pieno è una sensazione bellissima, dobbiamo sfruttare questa cosa qua. Tra l’altro non solo in casa, anche fuori; siamo contenti di averli sempre al nostro fianco"