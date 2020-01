Dopo soli sei mesi, sarà addio tra lae Jeison. Il centrale blucerchiato, arrivato a Genova in estate, saluterà la Liguria a stretto giro di posta. Dopo le voci circolate ieri in Turchia, e che davano praticamente per fatto il suo passaggio al, oggi arrivano anche conferme dall'Italia.Secondo Tuttosport la dirigenza blucerchiata avrebbe ormai di fatto praticamentedel difensore colombiano al club turco. Significativa in questo senso è anche la forte riapertura della pista Tonelli per la società di Corte Lambruschini. Ancora da appurare in realtà la formula del trasferimento, dal momento che Murillo era arrivato al Doria in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia, obbligo che andrebbe esercitato a giugno. Intanto si avvicina il ritorno alla Sampdoria didal Napoli.