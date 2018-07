Ormai manca soltanto l'ufficialità, prima di poter considerare Gregoire Defrel a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Sampdoria. Anche perchè nel pomeriggio l'attaccante si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il club blucerchiato.



L'ormai ex attaccante della Roma, dopo una stagione travagliata dagli infortuni, vuole rilanciarsi a Genova, sponda blucerchiata. Defrel, pizzicato dai giornalisti all'ingresso della clinica della Capitale, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. "Sono contento", sono state le uniche parole del giocatore francese. Defrel arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra di circa 19 milioni di euro.