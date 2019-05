Da Parma a Parma. L'avventura italiana di Gregoire Defrel è cominciata proprio in Emilia, e domenica l'attaccante francese si ritroverà davanti proprio la squadra che lo ha lanciato nel calcio tricolore. Sarà una Sampdoria però che dovrà riprendere una marcia con pochi stimoli, dopo la sconfitta con la Lazio servita a far tramontare definitivamente i sogni di Europa. Come si può tornare in corsa? "Si riparte lavorando più forte e meglio, facendoci trovare pronti per la prossima partita" ha raccontato proprio Defrel ai margini di un evento da Eataly. "Io sono arrivato in Italia al Parma e ho fatto due anni di Primavera: la gara di domenica sarà un po’ speciale per me, ma rimarrò concentrato come per le altre partite. Penso che in settimana abbiamo messo un po’ più di intensità in allenamento, abbiamo cercato di andare forte. Abbiamo guardato i nostri errori e adesso studiamo il Parma per fare una bella partita".



Ancora dubbi per quanto riguarda il suo futuro: "È ancora presto per dirlo, non lo so. Sono qua, sto finendo la stagione, ci sono ancora degli obiettivi personali da raggiungere. Vedremo al termine del campionato. Bilancio? Sono abbastanza contento, dopo l’anno difficile alla Roma: tuttavia, avrei potuto fare meglio, ho avuto un calo fisico che è durato un po’. Nell’insieme, comunque, sono abbastanza contento". Possibile anche un suo impiego sulla trequarti: "In questi giorni ho lavorato con gli attaccanti – riporta Sampnews24.com – ci sono altri trequartisti molto forti. Poi deciderà il mister. L’ho fatto pochissimo, ma mi sono trovato abbastanza bene in quel ruolo, perché parto prima e ho più spazio. La mia posizione, però, è quella di attaccante. Giampaolo? Mi piacerebbe che rimanesse a Genova. È da un po’ che è qui e si vede, è un grande allenatore che fa giocare molto bene la squadra. Spero che resti qua anche il prossimo anno".



Secondo Defrel, le difficoltà nel finale di stagione sono legate ad un aspetto psicologico: "Penso di sì. A livello di gioco penso che siamo forti come chi sta sopra di noi in classifica, però è andata così. Ci sono ancora quattro partite e noi dobbiamo dare il massimo per vincere, dopo queste due sconfitte che ci hanno fatto rimanere male. Mancanza di stimoli? Dipende. Per me no, voglio continuare a fare gol e a vincere. Non si sa mai nel calcio, dobbiamo prendere più punti possibile" conclude Defrel.